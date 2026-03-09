الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الاثنين، صد مزيد من الهجمات الإيرانية التي تتواصل على المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في بيان، باعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.





وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها الدفاع السعودية هجوما على الحقل، فقبل ساعات أعلنت الوزارة اعتراض طائرة مسيرة استهدفت الحقل.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية إحباط محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض.

والسعودية إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لقواعد عسكرية وأهداف أمريكية.

وأمس الأحد، أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية، مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج وسط السعودية.

وقال المتحدث: "باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة 12 مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.