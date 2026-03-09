قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن الصدمات الاقتصادية أصبحت تتكرر بمعدلات أكثر وبمفاجآت أكبر منذ أزمة كورونا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر «الحدث اليوم» أن هناك «حالة عدم اليقين شديدة جدًا وصدمات قادمة» تجعل متخذ القرار «في وضع صعب» نتيجة لظهور عقبات غير متوقعة في طريق التعافي.

وأشار أن إلى أن تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري يظل متوقفا على «المدى الزمني للوضع الحالي» وما إذا كان سيستمر لأسبوع أو شهر.

واستشهد بما حدث في أزمة أوكرانيا عندما قفز سعر البترول إلى 150 دولارا، والقمح إلى 550 دولارا، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتأمين والشحن يزيد من مصاريف الدولة دون زيادة في كمية الاستهلاك وتضغط على ميزان المدفوعات، وتتسبب في صدمة لـمتخذي القرار.

وأضاف أن السياسات النقدية المطبقة في مصر، ومنها مرونة سعر الصرف والاحتياطيات والمخزونات، تساعد الدولة على امتصاص الصدمات قدر المستطاع، مشددا في الوقت ذاته أن هناك «مدى لقدرة الامتصاص» مرتبطا بالفترة الزمنية التي سيقضيها سعر البرميل في مستويات التسعينات مقارنة بسعر الستين دولارا.

وأكد أن المستورد المصري ملتزم بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية بالأسعار الجديدة المرتفعة، مضيفا أن الدولة تدير الأزمة وتعتمد على مخزوناتها لامتصاص أكبر قدر من الصدمة لتقليل التأثير على المواطنين.

وشدد على ضرورة تكاتف المواطنين وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حرصا على أمن واستقرار البلاد.