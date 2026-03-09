سوسن بدر: شخصية سميحة في «الست موناليزا» تجسد الطمع بكل أشكاله وموجودة في واقعنا

تحدثت الفنانة سوسن بدر عن توقعها لنجاح مسلسل "الست موناليزا"، مؤكدة أنها كانت تأمل أن توفَّق في تقديم شخصية “سميحة” بالشكل الذي كتبه المؤلف وتخيله المخرج.

وأوضحت "بدر" عبر برنامج "بين السطور" مع الإعلامية يمنى بدراوي، على قناة "TEN” أن “سميحة” المفترض ليست شخصية شريرة، بل هي سيدة تسعى لتحقيق مصلحتها ومصلحة أبنائها، لكنها في الوقت نفسه طماعة وتحب المال أكثر من أي شيء آخر، معتبرة أن هذا النموذج موجود في المجتمع.

وأضافت أن الشخصية لديها استعداد لفعل أي شيء من أجل الوصول إلى هدفها وهو المال، معتبرة أن الغاية في الغناء مشروعة وجيدة، لكن الوسيلة هي التي غير صحيحة وقد يختلف عليها الناس.

واستكملت أن "سميحة" اعتمدت على ذكائها الفطري البسيط لتصل إلى أهدافها، مشيرة إلى أن شخصية “محمود” ابنها الأصغر في العمل كانت مختلفة عنها تمامًا، إذ لم يكن متسقًا مع والدته في أفكارها، بل كان يسعى للسير في الطريق الصحيح والالتزام بالقيم.

وأردفت أن نموذج “سميحة” موجود في الواقع، ليس فقط في السعي وراء المال، بل قد يكون الهدف أحيانًا منصبًا أو سلطة أو نفوذًا، لافتة إلى أن في المقابل هناك أشخاصًا يحققون أهدافهم بطرق مستقيمة دون تنازلات أو أساليب ملتوية، وفيما يخص نهاية المسلسل، أكدت أنها لم تتغير، وكانت مكتوبة بهذا الشكل منذ البداية.