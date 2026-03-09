نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا موجَّهًا إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشد فيه بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر.

وجاء في نص البيان: «أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تمامًا بفضل الله، وهو يخضع حاليًا للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي المعتاد، وذلك منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح».

كما وجَّه الفنان مصطفى كامل خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، مثمنًا زيارته اليوم للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بأنه «أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه»، مطالبًا الجميع بالدعاء له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر على الحالة المعنوية للفنان وأسرته.