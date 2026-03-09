ترامب: أسعار النفط ستنخفض بسرعة كبيرة عندما ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أسعار النفط في ظل التطورات الراهنة عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن حرب على إيران.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «الأسعار قصيرة الأجل للنفط، والتي ستنخفض بسرعة كبيرة عندما ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن صغير جدًا تدفعه الولايات المتحدة والعالم مقابل الأمن والسلام.. فقط الحمقى قد يعتقدون غير ذلك».

وفي وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت، صعودًا بما يصل إلى 18.35 دولار لتسجل 111.04 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وسبق أن حذر بنك جولدمان ساكس في مذكرة حديثة من أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل قريبًا، خصوصًا إذا استمرت الأزمة المتعلقة بتدفق النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط عالميًا.

وأوضح محللو البنك، أن المخاطر في السوق تتزايد بشكل أسرع من المتوقع، مما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.