مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بأرمنت بالأقصر

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب آخران في حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق أرمنت الزراعي أمام منطقة الصفصاف بمركز أرمنت في محافظة الأقصر.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الواقعة، قبل نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى لـ"الشروق" أن الشابين المتوفيين فارقا الحياة داخل غرفة العناية المركزة بعد محاولات مكثفة لإنقاذهما، نتيجة شدة الإصابات التي تعرضا لها جراء التصادم، فيما لا تزال حالة المصابين الآخرين تحت الملاحظة والمتابعة الطبية الدقيقة.