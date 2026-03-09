تشافي: لابورتا لا يرغب في عودة ميسي إلى برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لنادي برشلونة، أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني غير مطروحة، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي وراء ذلك يعود إلى موقف رئيس النادي خوان لابورتا.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة «لا فانجارديا»: «ليونيل ميسي لن يعود إلى برشلونة، ببساطة لأن لابورتا لا يريد ذلك».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بلوائح الدوري الإسباني أو بطلبات مالية من خورخي ميسي، فكل ما يُقال عن ذلك غير صحيح».

وتابع: «لابورتا هو من يبلغ معسكر ميسي أن النادي لا يستطيع تحمّل تكاليف عودته».

وفي سياق آخر، تطرق تشافي إلى مستقبله مع برشلونة، مؤكدًا انتهاء تجربته مع الفريق في الوقت الحالي، قائلاً: «بالنسبة لي، فصلي كمدير فني لبرشلونة انتهى، ولا أفكر في العودة مرة أخرى».