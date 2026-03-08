رئيس شركة سوميد: نقل 365 مليون برميل بترول خام خلال 2025

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، وذلك بمشاركة محمد عبد الحافظ، رئيس الشركة، الذي قال إنها نجحت في نقل نحو 365 مليون برميل من البترول خلال 2025، وفق بيان أمس.

وشارك في الجمعية العامة العادية نواب و أعضاء مجلس الإدارة و ممثلي المساهمين من مصر، ومن الدول الخليجية عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات وزارة البترول.

وأكد الوزير أن سوميد تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار العربي المشترك، في ضوء ما حققته من نجاحات متواصلة على مدار عقود.

وأضاف أن الشركة تُعد ركيزة أساسية في منظومة نقل وتداول البترول للدول الخليجية المساهمة، حيث يوفر خط أنابيب سوميد مسارًا استراتيجيًا وآمنًا لنقل البترول الخام من منطقة الخليج العربي إلى البحر المتوسط، بما يتيح وصول الإمدادات البترولية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وسرعة.

وأضاف أن الدول العربية المساهمة في الشركة، وهي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب مصر، تعمل في إطار تكاملي يدعم تداول البترول العربي ويعزز كفاءة منظومة نقله إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن شركة سوميد قامت بدور محوري في دعم منظومة الطاقة في مصر خلال صيف عام 2025، من خلال استقبال وتشغيل سفن التغييز بميناء الشركة بالعين السخنة، وتقديم مختلف أوجه الدعم لضمان نجاح منظومة الإمدادات، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم والمتابعة المستمرة لمنظومة سفن التغييز خلال فصل الصيف المقبل.