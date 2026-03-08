أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً قوياً يعكس قوة نموذج أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو عبر قطاعات متعددة. وقد واصلت المجموعة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستثمارية في مصر والمنطقة، مستفيدةً من تنوع أنشطتها التشغيلية وتوسعها الإقليمي.

وسجلت المجموعة إيرادات بلغت 63.8 مليار جنيه خلال عام 2025 مقارنةً بـ 45.1 مليار جنيه في عام 2024، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 41%. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 13.7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 45%، مع تحسن هامش الربح ليصل إلى 21.4% مقارنةً بـ 20.9% في العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات المجموعة.

كما حققت الشركة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 7.8 مليار جنيه خلال عام 2025 بنمو سنوي قدره 60%، فيما بلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية 2.6 مليار جنيه مسجلاً نمواً بنسبة 53% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتنوع مصادر الإيرادات داخل محفظة استثمارات راية.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بالنمو القوي لشركات محفظة راية الاستثمارية، حيث سجلت راية للتجارة إيرادات بلغت 23.8 مليار جنيه خلال عام 2025، لتواصل دورها كمساهم رئيسي في إيرادات المجموعة. كما حققت راية لتكنولوجيا المعلومات نمواً قوياً، حيث سجلت إيرادات بلغت 18.4 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 70%، مدفوعةً بالطلب المتزايد على خدمات التحول الرقمي وحلول البنية التحتية التكنولوجية في الأسواق المحلية والإقليمية.

كما سجلت أمان القابضة، الذراع المالية للمجموعة في قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، إيرادات بلغت 9.6 مليار جنيه خلال العام، بنمو سنوي قدره 49%، مدفوعةً بالتوسع في الخدمات المالية الرقمية وحلول التمويل الاستهلاكي. وساهمت شركات المجموعة الأخرى في دعم الأداء، من بينها أسطول للخدمات اللوجستية، راية فودز، راية أوتو، راية إليكتريك، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، إلى جانب أنشطة الضيافة والمباني الذكية، بما يعكس تنوع مصادر النمو داخل المجموعة.

وعلى صعيد التوسع الإقليمي، واصلت راية القابضة خلال عام 2025 تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، حيث أصبحت خمسة من شركاتها تعمل حالياً في السوق السعودي. وتقدم كل من "راية لتكنولوجيا المعلومات" و "راية لخدمات مراكز الاتصالات" خدماتهما في المملكة منذ أكثر من 20 عاماً، حيث تدعمان العديد من المؤسسات والشركات الكبرى في مختلف القطاعات.

كما وسعت "أمان القابضة" حضورها في السوق السعودي من خلال عقد شراكات مع اثنتين من أكبر سلاسل التجزئة في المملكة، وهما شركة "جرير للتسويق السعودية" وشركة "المنيع"، لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي في السوق السعودي. وفي قطاع التنقل، تساهم "راية أوتو" في دعم حلول التصنيع المتقدم للمركبات وتقنيات التنقل الحديثة، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مجموعة "التركي القابضة" وشركتها التابعة "سمارة".

كما توسعت "راية للمباني الذكية" في مدينة الرياض من خلال إطلاق مركز EDGE للابتكار (Edge Innovation Center)، الذي يقدم مساحات مكتبية ذكية وخدمات مكاتب متكاملة بمعايير تشغيلية متقدمة تستهدف الشركات المحلية والدولية.

ويأتي هذا التوسع عبر شركات المحفظة الاستثمارية في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وزيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية.