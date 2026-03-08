ترامب: لم نعد بحاجة إلى حاملات الطائرات البريطانية



- ترامب مخاطبا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر: لسنا بحاجة إلى مشاركة أشخاص في حروب انتصرنا فيها بالفعل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن بلاده لم تعد بحاجة إلى حاملتي طائرات تدرس بريطانيا إرسالهما إلى الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن بريطانيا تدرس إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط.

ووصف ترامب بريطانيا بأنها ربما كانت أعظم حليف للولايات المتحدة.

وأضاف قائلا: "لا يهم يا رئيس الوزراء (البريطاني كير) ستارمر، لسنا بحاجة إليها (للحاملات) بعد الآن. لكننا سنتذكر هذا. لسنا بحاجة إلى مشاركة أشخاص في حروب انتصرنا فيها بالفعل".

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن متحدث لم تسمه في وزارة الدفاع البريطانية، السبت، فإن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.