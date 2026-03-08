نائب الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الفلسطينيين من إرهاب المستوطنين

طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المواطنين الأبرياء واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية.

وقال الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هناك تصعيدا إرهابيا كبيرا من المستوطنين في الضفة الغربية، آخرها الهجوم الوحشي على بلدة "أبو فلاح" شمال شرق رام الله؛ مما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأشار نائب الرئيس الفلسطيني، إلى الهجمات الإرهابية للمستوطنيين على قرية قريوت بمحافظة نابلس، ووادي الرخيم شرق يطا، وغيرها من حملات وإغلاق طرق وحواجز ومداهمات.