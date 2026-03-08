دوي انفجار في السفارة الأمريكية لدى أوسلو

- الشرطة النرويجية أعلنت عدم تسجيل قتلى أو جرحى

- شهود عيان أفادوا بتصاعد الدخان من المبنى عقب الانفجار

دوى انفجار في العاصمة النرويجية أوسلو، منتصف ليلة السبت الأحد، فيما أعلنت الشرطة وقوعه في السفارة الأمريكية دون تسجيل قتلى أو جرحى.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية، أن الشرطة أعلنت وقوع انفجار في السفارة الأمريكية قرابة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مؤكدة أنها لم تتلق حتى الآن معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكائيل ديللمير، في تصريح لهيئة الإذاعة النرويجية الرسمية، إن الانفجار وقع في القسم القنصلي بالسفارة وتسبب في أضرار محدودة.

من جهتهم، أفاد شهود عيان بتصاعد الدخان من المبنى عقب الانفجار.

وأشارت تقارير إلى أن الشرطة على تواصل مع السفارة، إلا أنه لم يتم حتى الآن الكشف عن سبب الانفجار.