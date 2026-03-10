الصحة العالمية تحذر: اكتظاظ الملاجئ يزيد من مخاطر الصحة العامة في لبنان

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور "عبد الناصر أبو بكر"، من أن الاكتظاظ في الملاجئ ومنازل العائلات المستضيفة يزيد من مخاطر الصحة العامة في لبنان، بما في ذلك تفشي الأمراض، وانقطاع الخدمات الصحية الروتينية، وتعطيل الرعاية المقدمة للأمراض المزمنة، وحالات صحة الأم، والاضطرابات النفسية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن توسيع نطاق أوامر الإخلاء أدى إلى نزوح واسع النطاق وزيادة الضغط على الخدمات والمجتمعات الهشة أصلا.

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر إن المستشفيات وفرق الاستجابة في الخطوط الأمامية تتعرض لضغوط هائلة في إدارة الأعداد المتزايدة من المصابين، مع محاولتها الحفاظ على الخدمات الأساسية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد القتلى 486 شخصا، وعدد الجرحى 1,313 شخصا – حتى يوم أمس الاثنين الموافق 9 مارس.

وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون 20% من الضحايا، والنساء 20%، بينما يمثل اللاجئون والعمال المهاجرون 10%، مما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة التي لحقت بالفئات الأكثر ضعفا.

وقال الدكتور عبد الناصر أبو بكر إن منظمة الصحة العالمية تدعم الوصول إلى الرعاية الصحية في المستشفيات، بما في ذلك تسهيل تغطية اللاجئين السوريين المصابين والمهاجرين، بينما تواصل وزارة الصحة ضمان التغطية الصحية للمواطنين اللبنانيين.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز أنظمة ترصد الأمراض والإنذار المبكر، بما في ذلك نشر كوادر الترصد في مراكز الإيواء وتوسيع نطاق مراكز الاتصال للكشف المبكر والاستجابة السريعة لتفشي الأمراض.

كما تدعم المنظمة توزيع الأدوية الأساسية، لا سيما للأمراض غير المعدية وحالات الصحة النفسية، على السكان النازحين، مشيرة إلى أنها تقوم بتخزين مستلزمات علاج الإصابات والحروق، والأدوية الأساسية بما فيها الأنسولين، وغيرها من المستلزمات الحيوية في مرافق الخطوط الأمامية ومراكز علاج الإصابات المخصصة.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "الأمطار السوداء" التي تهطل في طهران عقب الغارات الإسرائيلية والأمريكية على مستودعات النفط "تشكل خطرا حقيقيا" على الإيرانيين.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية "كريستيان ليندماير": "نحن على اتصال بالمستشفيات والسلطات، وقد أصدرت السلطات الإيرانية تنبيها تنصح فيه المواطنين بالبقاء في منازلهم، لا سيما في ظل الهجمات على مستودعات النفط".

وذكرت المنظمة أنها تراقب أيضا المخاطر الصحية الناجمة عن "الانبعاث الهائل" للهيدروكربونات السامة وأكاسيد الكبريت ومركبات النيتروجين في الهواء.