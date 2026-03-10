الكرملين: ترامب وبوتين لم يناقشا بالتفصيل رفع العقوبات على صادرات النفط الروسية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يجريا، خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، مناقشات مفصلة حول مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من صحفي روسي، "لا، لم يطرح هذا الموضوع بالتفصيل".

وأضاف بيسكوف، أن آثار مثل هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي واضحة للرئيسين.

وذكر بيسكوف أن ترامب يسعى إلى استقرار الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية.

وقال ترامب، عقب حديثه مع بوتين أمس الاثنين، إن واشنطن سترفع العقوبات المتعلقة بالنفط عن بعض الدول لتخفيف الضغط على سوق النفط.

وتابع ترامب، دون أن يحدد أسماء هذه الدول، "لذا، سنرفع هذه العقوبات عن بعض الدول حتى تستقر الأوضاع".

وأضاف، أنه قد لا يكون من الضروري إعادة فرض العقوبات لاحقا.

وأكد بيسكوف، أن ترامب لم يدع إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المكالمة.

وأردف بيسكوف، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات لإنهاء النزاع، وأنها ممتنة للولايات المتحدة على دورها كوسيط، لكنه أشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لاستئناف المحادثات.