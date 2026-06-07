الاتحاد الأوروبي يرشح نيكولا بيلومو ليكون ممثله الجديد في أفغانستان

رشح الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي الإيطالي نيكولا بيلومو، ليكون ممثله الجديد لدى أفغانستان.

وفي بيان، قال الاتحاد الأوروبي إن كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن تعيين 33 سفيرا للاتحاد الأوروبي و7 نواب لرؤساء وفود الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه تم ترشيح بيلومو لمنصب القائم بالأعمال مؤقتا لشئون أفغانستان.

ويعمل بيلومو حاليا في منصب رئيس قسم الشؤون الأفريقية في دائرة العمل الخارجي الأوروبية وشغل سابقا العديد من المناصب الدبلوماسية البارزة، بما في ذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية رواندا.