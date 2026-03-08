رئيس الفلبين يتوجه إلى أمريكا في زيارة عمل

غادر الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، الابن، بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، في زيارة عمل.

وأقلعت الطائرة المستأجرة التي تقله ووفده الصغير الذي يضم لويز "ليزا" أرانيتا ماركوس ووزيرة الخارجية ماريا تيريزا لازارو، ووزير شئون العمال المهاجرين هانز ليو كاكداك، ومستشار السلام الرئاسي كارليتو جالفيز الابن والقائم بأعمال وزير مكتب الاتصالات الرئاسية ديف جوميز من قاعدة فيلامور الجوية في مدينة باسايصباحا، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

ويتضمن جدول أعمال زيارة ماركوس التي تستمر 4 أيام إلى نيويورك حضوره افتتاح الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة، حيث سيسلط الضوء على التزام الفلبين بتعزيز حقوق النساء والفتيات ورفاهيتهن والنهوض بها وحمايتها.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي الرئيس التنفيذي كلمة في الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيسعى لحشد المزيد من الدعم لترشيح بلاده لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة من عام 2027 إلى عام 2028 .

وقال مكتب الرئاسة الفلبيني، إن حصول الفلبين على مقعد في المجلس سيمنحها صوتا في المناقشات المتعلقة بالسلامة والأمن العالميين.