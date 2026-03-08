اليابان تجلي أكثر من 100 من رعاياها من الشرق الأوسط عبر أول رحلة مستأجرة من عمان

أقلعت طائرة استأجرتها الحكومة اليابانية لإجلاء السياح اليابانيين وغيرهم من العالقين في الشرق الأوسط، من عمان، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد.

ونقلت (إن إتش كيه) عن مصادر في وزارة الخارجية اليابانية القول، إن الرحلة تقل أكثر من 100 شخص، وأنها قد تصل اليابان بحلول مساء اليوم الأحد.

وتعمل الحكومة اليابانية على نقل رعاياها الراغبين في مغادرة الكويت والبحرين وقطر والإمارات إلى عمان والمملكة العربية السعودية، حيث يستقلون هناك رحلات طيران مستأجرة تتجه بهم إلى اليابان.

ومن المقرر أن تغادر رحلة أخرى من المملكة العربية السعودية، يوم غد الاثنين.

ونقلت حافلات 84 يابانيا وآخرين من الكويت قبل موعد المغادرة.

كما توجد ترتيبات لنقل المواطنين اليابانيين من البحرين وقطر.

وتقول الحكومة اليابانية إن عدد الأشخاص الذين يأملون في الإجلاء أكبر من الذي كان متوقعا في البداية، وقد يتجاوز سعة الطائرة، لذلك يقوم المسئولون بتجهيز المزيد من الرحلات الجوية.