وجه محمد عبد الغني المرشح لمقعد نقيب المهندسين، الشكر والتقدير لجموع المهندسين على مشاركتهم الفاعلة والإيجابية في انتخابات نقابة المهندسين، وعلى الثقة التي منحوه إياها.

وقال عبد الغني في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذه المشاركة الواسعة تعكس وعي مهندسي مصر وحرصهم على مستقبل نقابتهم واستعادة دورها الحقيقي.

وتابع: «إذ أعتز بهذا الدعم، فإنني أدعوكم إلى مواصلة المساندة والدعم حتى تكتمل المسيرة ونصل معًا إلى النصر، من أجل مهنة محترمة وخدمات تليق بمهندسي مصر».

وكان الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أعلن أن المؤشرات الأولية لفرز الأصوات تفيد بإجراء جولة إعادة على منصب النقيب العام لنقابة المهندسين، بين كلٍ من المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبدالغني، وذلك بعد عدم حصول أيٍ من المرشحين على النسبة المقررة للفوز من الجولة الأولى.

وأكد طلبة أن العملية الانتخابية جرت في أجواء تنظيمية هادئة وتحت إشراف كامل من اللجنة العليا للانتخابات، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأوضح أن عمليات الفرز وإعلان النتائج تتم وفق الإجراءات المقررة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعلن النتائج الرسمية فور الانتهاء من أعمال الفرز والتجميع النهائي للأصوات بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.