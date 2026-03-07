أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر انعقاده عن بُعد، غدا الأحد، يأتي بناء على طلب عدد من الدول العربية، لبحث الوضع الراهن، حيث كيفية التحرك فى ظل استمرار هذه الاعتداءات الإيرانية على بعض الدول العربية.

وأوضح السفير حسام زكي خلال مداخلته لقناة الحدث الإخبارية، أن الوضع برمته يعد صعبا للغاية خصوصا بالنسبة للدول التي تواجه هذه الاعتداءات، وهو ما ترفضه جامعة الدول العربية جملة وتفصيلا، في ظل ما ترتب عنه من نتائج سلبية فى الأرواح أوالممتلكات سواء العامة أو الخاصة.

وأشار السفير حسام زكي أن من المتوقع أن يسفر عن الاجتماع قرار عربي، مشيرا إلى أن هناك توجه إلى مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته إزاء ما يحدث.

وبشأن رد الفعل إزاء الاعتذار الإيراني، قال السفير حسام زكي: "حتى وإن كان الاعتذار بالكلمات مطلوبا من قبل الجانب الإيراني ولكنه ليس نهاية المطاف، فالمطلوب هو الوقف الفعلي للاعتداءات".

وأضاف أن الجميع يعي أن إيران تتعرض لما تتعرض إليه ولكن يظل ليس هناك ما يبرر أخذ الأمور إلى هذا المنحى من خلال الاعتداءات على دول الجوار، خصوصا وأن عدد كبير من هذه الدول يُحسب لها جهودها لتجنيب سواء إيران أو دول المنطقة ويلات هذه الحرب، لذلك أؤكد أن حتى وإن لم تلقى هذه الجهود قبولا، فلابد من الإعتراف بأهمية ما قامت به هذه الدول، كما لا يجوز أن تُكافئ هذه الدول بمثل هذه الاعتداءات الإيرانية التي كما نتابع لا تميز بين مدني وعسكري وهو الأمر الذي ندينه جميعا وبشدة.