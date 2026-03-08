لاريجاني: إيران لن تدع ترامب يرحل عن المنطقة حتى يدفع الثمن

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، أن بلاده ستواصل القتال بلا هوادة للثأر لدماء قائدها وشعبها، مؤكدا عزم طهران على الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار لاريجاني، في تدوينة نشرها لاريجاني، على موقع "إكس" ونقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، إلى أن إيران لن تدع ترامب يرحل عن المنطقة حتى يدفع الثمن لأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالأمر الهين، على حد وصفه.

وقال لاريجاني، في تصريحات تلفزيونية، إن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب، مضيفا: "لكن إذا تدخل الأوروبيون، فإنها ستتعامل معهم بالمثل".

وتابع: "إيران ليست على خلاف مع أذربيجان، لكنها ستتصدى لأي هجوم جوي أو مؤامرة ضدها تنطلق من هذا البلد".

وأكد أنه "على أذربيجان الامتناع عن نشر ما من شأنه "زعزعة الأمن بالمنطقة كما يجب عليها إخراج الإسرائيليين من أرضها".