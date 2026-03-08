الداخلية البحرينية: إصابة شخص وأضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخ بالمنامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، بإصابة شخص وحدوث أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخ في شارع عام بالعاصمة المنامة.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على منصة إكس: «إصابة شخص واحداث تلفيات وأضرار بعدد من المحلات التجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام بالعاصمة المنامة».

وأضاف أن عناصر الدفاع المدني باشرت عمليات يقوم تأمين وإخلاء المواقع المتضررة.

وزارة الداخلية : إصابة شخص واحداث تلفيات وأضرار بعدد من المحلات التجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام بالعاصمة المنامة والدفاع المدني يقوم بتامين وإخلاء المواقع المتضررة — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 7, 2026

والبحرين أحد الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

وأمس السبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره لدول الجوار بعد استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران.

وفي كلمة بُثت له، قال بزشكيان: «أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معه.. يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام».

وأضاف الرئيس الإيراني: «في ظل فقدان قادتنا وقائدنا بسبب العدوان الوحشي، فإن قواتنا المسلحة تصرّفت بشكل مستقل».

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ«أهداف أمريكية» في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.