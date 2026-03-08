جيش الاحتلال: هاجمنا عددا من مخازن الوقود في طهران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شنَّ هجومًا على عدد من مخازن الوقود في طهران، زاعمًا أنها كانت تستخدم لأغراض عسكرية من قِبل النظام الإيراني.

وأضاف في بيان، الأحد: «قام سلاح الجو، بتوجيه دقيق من الاستخبارات العسكرية (أمان) وبالتعاون مع قيادة العمليات الخاصة (أمتز)، منذ وقت قصير، باستهداف عدد من مخازن الوقود في طهران».

وأضاف: «تستخدم القوات العسكرية للنظام الإيراني هذه الصهاريج بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنى التحتية العسكرية، ومن خلالها يقوم النظام الإيراني بتوزيع الوقود على مستهلكين مختلفين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران».

وتابع: «يُعد هذا الهجوم ضربة مهمة تشكل جزءًا إضافيًا من تعزيز التأثير على البنى التحتية العسكرية لنظام الإرهاب الإيراني.. وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بالقوة بهدف إلحاق ضرر واسع بالنظام وإزالة التهديدات عن إسرائيل».