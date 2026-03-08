الكشف عن حجم إصابة كريم فؤاد ومدة غيابه عن الملاعب

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، عن إصابته بجزع في الرباط الصليبي، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري.

وتعرض كريم للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الخميس الماضي، وأوضح الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن اللاعب شعر بآلام في الركبة أثناء اللقاء.

وحسبما علمت «الشروق» فإن الفحوصات والأشعة التي خضع لها كريم فؤاد أكدت إصابته بجزع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

ومن المتوقع أن مدة غياب كريم فؤاد عن الملاعب تتراوح ما بين شهر ونصف إلى شهرين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على استاد المقاولون.

في سياق متصل استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء السبت، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة مساء الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز،

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء بعد غد على استاد الكلية الحربية.