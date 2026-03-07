مقتل شاب على يد صديقه قبل الإفطار بطنطا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص مصرعه على يد صديقه قبل ساعات من انطلاق مدفع الإفطار بإحدى قرى مركز طنطا؛ لخلافات سابقة بينهما.

تلقى مدير أمن الغربية بلاغا بمصرع شاب 41 سنة بقرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا، ويدعى حسني عطالله على يد صديقه؛ إثر نشوب خلافات بينهما.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لجمع الأدلة، وسماع شهادات شهود العيان لمعرفة ملابسات الواقعة بدقة.

وتواصل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على دوافع الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.