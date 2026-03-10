الجيش الكويتي: اعترضنا صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر الاثنين لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.
وقال العطوان في تصريح صحفي يوم الاثنين إن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد وتمكنت من اعتراضهما وتدميرهما كما رصدت طائرة مسيرة معادية تعاملت معها منظومات الدفاع الجوي وتمكنت من تدميرها.
وأضاف أن أصوات الانفجارات المسموعة في بعض مناطق البلاد هي نتيجة عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للأهداف الجوية المعادية.