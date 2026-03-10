ترامب: أمريكا تخوض عمليتها العسكرية ضد إيران من أجل دول أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين إن الولايات المتحدة تنفذ العملية العسكرية ضد إيران "من أجل بقية دول العالم"، مشيرا إلى أن الهدف لا يقتصر على حماية المصالح الأمريكية فقط.

وأوضح ترامب، الذي طالما تبنى سياسة "أمريكا أولا"، خلال مؤتمر صحفي أن الحرب تخدم أيضا دولا أخرى، خصوصا تلك التي تعتمد على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز.

وقال: "أعني أننا نقوم بهذا من أجل بقية أنحاء العالم، بما في ذلك دول مثل الصين".

وقال ترامب إن إيران كانت تعمل على موقع جديد لتطوير مواد تستخدم في الأسلحة النووية، وكان محميا بطبقة من "الجرانيت".

وأوضح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي أن الحرب مع إيران بدأت لأن طهران شرعت في العمل على موقع جديد لتطوير مواد مرتبطة بالأسلحة النووية.

وأضاف أن هذا الموقع الجديد كان من المفترض أن يحل محل منشآت قصفتها الولايات المتحدة العام الماضي.

وقال: "لكنهم بدأوا العمل في موقع آخر، موقع مختلف، من نوع مختلف، وكان محميا بطبقة من الجرانيت".

وأضاف ترامب أن إيران كانت تعتزم استغلال "التهديد المتزايد بوتيرة هائلة من الصواريخ الباليستية" لجعل من شبه المستحيل منعها من الحصول على سلاح نووي، مدعيا أنه لولا ذلك لكانت قادرة على السيطرة على الشرق الأوسط.