الداخلية البحرينية: عدوان إيراني استهدف إحدى المنشآت بالقرب من ميناء سلمان

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن «العدوان الإيراني استهدف إحدى المنشآت بالقرب من ميناء سلمان».

وأضافت في بيان مقتضب، أن عناصر الدفاع المدني تباشر إجراءاتها للسيطرة على الحريق.

تنوه الإدارة العامة للمرور بأنه تم قطع الحركة على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بالاتجاهين، وتدعو مستخدمي الطريق إلى تجنب هذه الطرق مؤقتًا، والمناطق المحيطة لحين إعادة فتحها واستئناف الحركة المرورية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 7, 2026

وفي بيان لاحق، نوهت الإدارة العامة للمرور بأنه تم قطع الحركة على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بالاتجاهين، وتدعو مستخدمي الطريق إلى تجنب هذه الطرق مؤقتًا، والمناطق المحيطة لحين إعادة فتحها واستئناف الحركة المرورية.

وسبق أن أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية يوم السبت الماضي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، جددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.