الدفاع السعودية: إحباط محاولة استهداف الحي الدبلوماسي بالرياض بطائرة مسيرة

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي بالرياض.
وأوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لا أضرار مادية أو إصابات بالمدنيين جراء إسقاط المسيّرة.
وكانت وزارة الدفاع السعودية، أعلنت في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير 6 مسيّرات شرق الرياض.
