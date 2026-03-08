إعادة أكثر من 500 يوناني إلى وطنهم من منطقة الخليج

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 500 مواطن يوناني جوا من منطقة الخليج العربي التي تمزقها الحرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ستستمر رحلات مماثلة في الأيام المقبلة.

وأغلقت دول في المنطقة مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية، مما ترك آلاف المسافرين عالقين، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، إنه تم إعادة 90 يونانيا وأفراد أسرهم أمس السبت على متن طائرة نقل طراز "سي-130" تابعة لسلاح الجو من قطر والكويت والبحرين، بينما تم نقل 448 شخصا آخرين إلى أثينا من دبي على متن رحلة طيران خاصة تابعة لشركة طيران الإمارات بتنسيق من السفارة اليونانية في أبوظبي.

وأضافت الوزارة، أنها لاتزال "على أتم الاستعداد" لتقديم المساعدة لليونانيين المتضررين من الحرب في الشرق الأوسط.

وتمت إعادة حوالي 750 شخصا آخرين إلى اليونان منذ الثلاثاء الماضي.