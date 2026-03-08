أعرب الفنان كريم فهمي، عن رغبته في العمل مع شقيقه الفنان أحمد فهمي، قائلا: «أتشرف بالعمل معه أكيد مليون في المية، بعيدًا عن أنه أخويا، أحمد فهمي نجم كبير جدًا».

وأشار خلال لقاء تلفزيوني، ببرنامج «أسرار» المذاع عبر فضائية «النهار» إلى عدم معرفته حتى الآن موعد هذا التعاون، مؤكدا أن الجمهور ينتظر هذا العمل.

ولفت إلى أن التخوف يكمن في طبيعة ما سيقدمانه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن كونهما كاتبين يجعل من اجتماعهما أمرًا يحتاج إلى تحضير جيد، معقبا: «مش عايزين يلا نعمل فيلم وخلاص».

وذكر أنه كلما فكرا في العمل معا، يشعر بوجود «سر إلهي» يمنع ذلك في الوقت الحالي، كاشفا أن أحمد فهمي كان من المفترض أن يشاركه في فيلم «حسن وبقلظ» لكن ذلك لم يحدث، كما كان هناك مشروع فيلم آخر ولم يكتمل أيضا.

وأضاف أن لديهما النية والرغبة في التعاون، لكن يسيطر عليهما «خوف» بشأن خروج المشروع بشكل معين.

وشدد أن هدفه هو تقديم مشروع «حلو» وليس مجرد مشروع «ناجح»، لافتا إلى أن النجاح توفيق من الله، أما ما يهمه في مهنة التمثيل فهو تقديم عمل يحبه ويحترم نفسه فيه ويحترمه الجمهور، موضحا أن ترتيب العمل في الصدارة أو غيرها أمر يأتي لاحقا.