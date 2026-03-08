كشف الفنان كريم فهمي، عن تردده على طبيب نفسي، مؤكدا استمراره في هذه الزيارات حتى الوقت الحالي.

وقال خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «أسرار» عبر فضائية «النهار»: «كلنا مرضى نفسيون»، مشددا أن المرض النفسي حقيقة موجودة.

وأضاف أن من يرى عيبا في الذهاب إلى الطبيب النفسي يعاني من مشكلة كبيرة، قائلا: «كلنا عندنا مشاكل، هذا طبيعي».

ولفت إلى مروره بفترة شعر فيها بالإحباط، بعد تعرضه لوعكة صحية وتعب شديد، مؤكدا أنه لم يكن يتردد على الأطباء النفسيين قبل المرض، التي شهدت إصابته بجلطتين في الرئة، منذ حوالي 5 أو 6 سنوات.

وأشار إلى استقراره مع أحد الأطباء بعد زيارته لأكثر من طبيب، موضحا أن الاختيار يتوقف على الراحة مع المدرسة العلاجية، على سبيل المثال، أو الثقة في الشخص الذي سيطلع على كل الأسرار.

ونوه إلى الذهاب للطبيب حسب إحساسه وحاجته للكلام، لافتا إلى عدم استطاعته الذهاب في الفترة الحالية بسبب انشغاله بتصوير أعماله الفنية، وضيق الوقت في موسم رمضان.