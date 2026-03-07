أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتصريحات رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد بشأن الهجمات التي تتعرض لها بلاده من الإمارات.

وقال موسى عبر حسابه على منصة إكس: «عجبتني بصراحة رسالة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من داخل إحدى المستشفيات وخلاصتها كما قالها بمنتهى القوة والحكمة والطمأنينة الإمارات جلدها غليظ ولحمها مر ولا تمزح.. ستخرج الإمارات أقوى والإمارات بخير وفيها المخلصين».

وأضاف: «كل التحية للشيخ محمد بن زايد وللشعب الإماراتى الحبيب.. حفظ الله بلادنا وشعوبنا».

وفي وقت سابق، وجّه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، وقال: «الأخوة والأخوات والأبناء شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وزوارنا الكرام، دولة الإمارات تضع أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها.. وقادرة بفضل الله تعالى على التصدي لهذه الاعتداءات».

وأضاف: «أتوجه بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الكفؤة وكل الأجهزة والفرق الوطنية على جهودهم المخلصة لحماية الإمارات، مجسدين أعلى درجات الجاهزية والتنسيق والتكامل، ما يبعث على الفخر والاعتزاز».



وتابع: «أعبّر عن تقديري العميق لوعي مجتمعنا من الإماراتيين وإخواننا المقيمين، شركاء الوطن، الذين عبروا عن حبهم للإمارات بالقول والفعل. في الإمارات الكل إماراتي، بحبه لهذه الأرض وعطائه لها».



وختم بالقول: «نسأل الله أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. ستبقى الإمارات، دار زايد، بإذن الله دائماً قوية بوحدتها، ثابتة في حماية سيادتها، وماضية بثقة نحو مستقبلها».