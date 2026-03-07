أكدت الفنانة رحمة أحمد، أن العمل مع الفنان محمد هنيدي كان حلم حياتها، مشيرة إلى إعجابها به وطريقته في التعامل على خشبة المسرح، قائلة: "اشتغلت معاه سواء في فيلم نبيل الجميل أو مسرحية تاجر السعادة، أنا بحب محمد هنيدي لما بيفتح بقه، مجرد ما بيعمل كده بيضحكني".

وشددت رحمة احمد، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أنه من أحلامها أن تشارك في عمل معه، مضيفًا: "وفعلاً ربنا حققلي الحلم واشتغلت معاه، وده حاجة مش هينة خالص".

وتابعت: "في آخر عمل لي مع هنيدي، المخرج هو اللي كان يوجهنا، هنيدي ممكن يقترح، لكن ما كانش بيقول لي بالضبط أعمل كده، كممثلة ممكن أروح للمخرج وأقول أنا عايزة أعمل حاجة بطريقة وشكل ما، وده شيء طبيعي لكل الممثلين".