دعوات داخل إيران لتسريع اختيار مرشد أعلى جديد بعد مقتل خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن اثنين من كبار رجال الدين في إيران دعوا إلى الإسراع في اختيار مرشد أعلى جديد لقيادة البلاد، في ظل موجة جديدة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وتشير هذه الدعوات إلى أن بعض الأوساط داخل المؤسسة الدينية غير مرتاحة لتولي مجلس مؤقت مكون من ثلاثة أعضاء إدارة شئون البلاد، وفق ما تنص عليه القواعد الدستورية، وذلك عقب مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ينبغي أن يكون لها دور في اختيار الزعيم الجديد لإيران، وهو مطلب رفضته طهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين مظفري، وهو أحد أعضاء مجلس الخبراء المكون من 88 عضوا والمكلف دستوريا باختيار المرشد الأعلى، قوله مساء السبت إن المجلس قد يجتمع خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة لاتخاذ قرار بشأن المنصب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع سيُعقد حضوريا، فيما أشارت تقارير إلى أن عددا من رجال الدين أجروا بالفعل مشاورات عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية.

وجاء تصريح مظفري عقب دعوات سابقة أطلقها رجال دين متشددون طالبوا بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن القيادة الجديدة للبلاد.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المرجع الديني البارز، ناصر مكارم الشيرازي، أكد ضرورة تعيين مرشد أعلى جديد سريعا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تنظيم شئون البلاد بشكل أفضل.

وكان اثنان من كبار المراجع الدينية الشيعية قد أصدرا الأسبوع الماضي فتاوى تدعو المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى الثأر لمقتل خامنئي، إذ قال مكارم الشيرازي إن ذلك يُعد واجبا دينيا على المسلمين "حتى يُستأصل شر هؤلاء المجرمين من العالم".

من جهته، دعا المرجع الديني حسين نوري الهمداني، أعضاء مجلس الخبراء إلى تسريع عملية اختيار خليفة للمرشد الراحل.

وبحسب الدستور الإيراني، يتولى مجلس مؤقت يضم رئيس الجمهورية ورجل دين بارز ورئيس السلطة القضائية مهام المرشد الأعلى إلى حين صدور قرار مجلس الخبراء بشأن اختيار خليفة دائم.

وينص الدستور كذلك على أن يتم اختيار المرشد الأعلى الجديد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.