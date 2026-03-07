قناة الإخبارية السعودية: أرامكو تحول بعض شحنات النفط مؤقتا إلى ميناء ينبع

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن شركة أرامكو السعودية اتخذت إجراءات احترازية لتحويل بعض شحنات النفط إلى ميناء ينبع، وذلك في إطار ضمان سلامة العمليات واستمرارية إمدادات الطاقة.

وقالت قناة الإخبارية السعودية (رسمية)، اليوم السبت، إن شركة أرامكو حولت بعض شحنات النفط إلى ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر لضمان سلامة الإمدادات واستمرارها.

وذكرت الشركة أنها تتابع التطورات عن كثب جارية لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي عند استقرار الأوضاع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تهدف إلى تأمين حركة تصدير النفط وتقليل المخاطر المحتملة على سلاسل الإمداد في ظل التوترات الإقليمية الحالية.

ويعد ميناء ينبع أحد أهم موانئ تصدير النفط في المملكة، حيث يوفر مساراً بديلاً لتصدير الخام بعيداً عن مناطق التوتر، ما يعزز قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الإمدادات للأسواق العالمية.