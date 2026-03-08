 الداخلية الكويتية تنعى شهيدين من أمن الحدود جراء العدوان الإيراني فجر اليوم - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026 8:01 ص القاهرة
الداخلية الكويتية تنعى شهيدين من أمن الحدود جراء العدوان الإيراني فجر اليوم

وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية

نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 7:02 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 7:02 ص

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن استشهاد شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، فجر اليوم.
وقالت في بيان صباح الأحد: «وزارة الداخلية الكويتية تنعى شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، استشهدا فجر اليوم، أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية».
وأعربت عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب مؤكدة أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفان في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء الكويت «كونا»، بأن قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، فيما تواصل الفرق الأخرى عملية مكافحة حريق المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونقلت عن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم قوة الإطفاء العام، العميد محمد الغريب، تأكيده أن مكافحة حريق مطار الكويت لم تسفر عن أي إصابات تذكر.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، فجر الأحد، أن الدفاعات الجوية الكويتية رصدت عدد 3 صواريخ باليستية معادية اخترقت أجواء البلاد، مؤكدا أنه تم اعتراضها وتدميرها.


