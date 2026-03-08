 القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026 4:35 ص القاهرة
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة


نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 3:57 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 3:57 ص

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في «كريات شمونة» بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بشمال إسرائيل، لافتة إلى إصابة شخص واحد جراء التدافع أثناء التوجه إلى الملاجئ.
وأفادت شبكة «الجزيرة»، بسماع دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من إيران.
وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، صفارات الإنذار دوت في مناطق الجليل، والكرمل، ووادي عارة، مشيرة إلى رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة.


