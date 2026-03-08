الأمين العام للأعلى للشئون الإسلامية يشهد احتفالية الأزهر بذكرى غزوة بدر

​شارك الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نائبا عن الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها الجامع الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى "غزوة بدر الكبرى"، وذلك في الليلة الثامنة عشرة من شهر رمضان المبارك.

​

و​شهدت الاحتفالية أجواءً إيمانية عامرة، بحضور نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وقياداته، إلى جانب جمع غفير من المصلين. واستعاد الحضور خلال الاحتفال الدروس المستفادة من هذه المناسبة الخالدة، وما تحمله من معانٍ سامية في الثبات على المبدأ، وقوة الإيمان، ونصرة الحق.

​وأكد المشاركون في الاحتفالية أن غزوة بدر نقطة تحول جوهرية في تاريخ الإسلام، وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بـ "يوم الفرقان"؛ لكونها اليوم الذي فُصل فيه بين الحق والباطل.

​

كما شدد المتحدثون على أن استحضار دروس الغزوة يعد ضرورة ملحة للأمة في ظل التحديات المعاصرة، استلهاماً لقيم الصبر والتوكل على الله، لافتين إلى أن النصر الحقيقي يتحقق بامتزاج الإيمان بالإخلاص والعمل الصادق.