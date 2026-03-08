قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر «العجل» وصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن كان سعره 90 ألف جنيه قبل عشرة أيام.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، إلى أن بوادر هذه الزيادة كانت موجودة قبل اندلاع الحرب على إيران، نظرا للاستعداد لموسم عيد الأضحى الذي يشهد ارتفاعا في أسعار اللحوم الحية.

وأضاف أن الزيادات كانت «متوقعة» في ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف، بالتزامن مع موسم الشراء بهدف التسمين للعيد.

وذكر أن الحكومة بذلت «جهودا جبارة» لمنع ارتفاع الأسعار خلال رمضان عبر استيراد كميات كبيرة من اللحوم المبردة والمجمدة من الخارج لزيادة المعروض وضبط السوق، ولكن تداعيات الحرب أثرت على النقل والتأمين، وأدت إلى رفع المستورين للأسعار.

ولفت إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم «القائم» من 180 جنيها ليصل إلى 200 جنيه للأنواع الجيدة، قائلا: «لا زالت هناك بوادر أزمة عالمية بسبب الحرب الأمريكية، ولازم نتوقع أن تكون هناك زيادات؛ لكن الجهود الكبيرة للدولة تمنع تفاقم الأسعار بنسبة كبيرة جدًا».

ونوه أن مصر تستورد 40% من احتياجاتها من اللحوم، وحوالي 50% من مستلزمات الأعلاف من الخارج، مؤكدا أن زيادة أسعار اللحوم المستوردة ستؤدي بالتبعية لارتفاع أسعار اللحوم البلدي التي تتكلف مبالغ أكبر من المستوردة.

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف، بما في ذلك «الردة، والذرة الصفراء، وفول الصويا»، شهدت ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% في جميع أنواع الأعلاف خلال الأيام العشرة الماضية، منوها أن المربين اتجهوا لتخزين كميات من الأعلاف احتياطا وتخوفا من تداعيات الحرب العالمية.