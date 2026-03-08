البحرين: من خان بلاده وتعاون في الاعتداء الإيراني بتصوير المواقع والمنشآت سينال جزاءه

تفقد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، المنازل المتضررة بمنطقة الجفير جراء الهجمات الإيرانية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن «هذه الأضرار جاءت نتيجة القصف العشوائي غير المبرر للمنازل والمناطق السكنية والأهداف المدنية والذي يقوم به العدوان الإيراني السافر ، مما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر».

وأعرب عن شكره لرجال الشرطة في كل مواقعهم وأدائهم واجبهم بمهنية واحترافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وقال: «كل من تخلى عن ضميره الوطني وخان بلاده وتعاون في الاعتداء على مملكة البحرين من خلال قيامه بتصوير مواقع ومنشآت حيوية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ليتم استخدامها في الاعتداء الإيراني الآثم على البحرين، فهو شريك في هذا العدوان، وسينال جزاءه وفق القانون».

وقد اطمأن الوزير على صحة وسلامة المواطنين أصحاب المنازل، ونقل إليهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص واهتمام الملك بأمن وسلامة أبناء الوطن كافة، انطلاقا من نهج مملكة البحرين القائم على التمسك بمسار السلام ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار، تأكيدا لهوية الشعب البحريني المسالم والمؤمن بالتسامح والتعايش.



وسبق أن أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت 92 صاروخًا و151 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية يوم السبت الماضي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، جددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

ودعت الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.