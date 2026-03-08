الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي للمملكة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير ثماني طائرات مسيرة، في خضم الحرب الراهنة بالمنطقة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في بيان مقتضب، باعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي للمملكة.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي. pic.twitter.com/9kRSGbh5Xr — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 7, 2026

وسبق أن كشفت وكالة رويترز، عن تطور لافت في الموقف السعودي بشأن الرد على الهجمات الإيرانية، حيث قالت إن الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية وقطاع الطاقة فيها قد يدفعها للرد بالمثل.

وترفض الرياض، وتدين بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي تستهدف البلاد الي تصفها بالسافرة والجبانة، وتقول المملكة إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت رغم علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.