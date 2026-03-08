6 شهداء و5 جرحى إثر غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت غارة جديدة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، بأن الغارة التي استهدفت بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل أدت إلى مقتل ستة مواطنين وإصابة خمسة آخرين.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة الخيام جنوب البلاد، كما شنت غارة عنيفة استهدفت البلدة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت كذلك فرق الإسعاف والدفاع المدني في عدد من بلدات الجنوب، حيث أدى استهداف فرق الدفاع المدني في بلدة كوثرية الرز إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

كما تعرضت فرق الدفاع المدني في بلدة جبشيت للاستهداف، ما أسفر عن إصابة أربعة مسعفين أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية.

وفي بلدة أرنون، استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين.

وأفادت التقارير أنه خلال محاولة ثانية لإخلاء الجرحى من البلدة، جرى استهداف فرق الدفاع المدني وفرق الصليب الأحمر اللبناني مرة أخرى، في محاولة أعاقت عمليات الإخلاء وإسعاف المصابين.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.