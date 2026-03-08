 وزير الخارجية الصيني يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الأحد 8 مارس 2026 6:19 ص القاهرة
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الأحد 8 مارس 2026 - 5:29 ص | آخر تحديث: الأحد 8 مارس 2026 - 5:29 ص

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد في بكين إن "هذه حرب لم يكن ينبغي أن تحدث، وهي حرب لا تجلب أي فائدة لأي طرف".

ودعا وزير الخارجية الصيني القوى الكبرى إلى "لعب دور بناء" وإلى وقف فوري للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط.

 


