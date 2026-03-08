سيميوني بعد الفوز على ريال سوسيداد: أردنا أن نكون أبطالا

ثمن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فوز فريقه على على ضيفه ريال سوسيداد 3/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي للمباراة "أنا سعيد جدًا بالأداء، كانت لدينا خطة وقمنا بتنفيذها، وشعر اللاعبون بالراحة في الملعب".

وأضاف "أردنا أن نكون أبطالًا وقد كنا كذلك، سعينا للسيطرة على الكرة، والضغط العالي، وصنع الفرص، وقد استجاب الفريق بشكل جيد للغاية لما عملنا عليه خلال الأسبوع".

وأوضح المدرب الأرجنتيني "نحن في لحظة جيدة، المنافسة الداخلية تجعل الجميع يرفعون مستواهم، وهذا ينعكس على الأداء الجماعي، يجب أن نحافظ على هذه الكثافة والتواضع".

وختم سيميوني حديثه بالقول "كل مباراة هي بمثابة نهائي بالنسبة لنا، نحن نستمتع بهذا الفوز اليوم، ولكن اعتبارًا من الغد سنفكر فقط في الخصم القادم، نحن نعرف أهدافنا وسنواصل القتال من أجلها حتى النهاية".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق تسع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وجاء الفوز على سوسيداد ليكون بمثابة تحضير للمباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا والتي ستجمع الطرفين يوم 18 أبريل المقبل، بعدما تغلب أتلتيكو على برشلونة 4/3 في مجموع المباراتين بقبل النهائي، فيما تفوق سوسيداد على جاره في إقليم الباسك، أتلتيك بلباو، وفاز عليه 2/صفر في مجموع المباراتين.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألكسندر سورلوث في الدقيقة الخامسة، وبعد ذلك بأربع دقائق أدرك كارلوس سولير التعادل لسوسيداد.

وفي الدقيقة 67 سجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني لأتلتيكو، وبعد ذلك بدقيقة أدرك سوسيداد التعادل مجددا عبر ميكيل أويارازابال.

وعاد جونزاليس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 81، ليخطف فريقه نقاط المباراة الثلاث.