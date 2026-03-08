النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل ثقيل (قلاب) وثلاث دراجات بخارية بأحد الطرق الفرعية أمام قرية زاوية سلطان التابعة إداريًا لمركز المنيا.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد العشيري، رئيس مباحث المركز، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (قلاب) وثلاث دراجات بخارية بطريق فرعي أمام قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية مصرع 3 شباب في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهم نتيجة قوة التصادم، وهم: يوسف شعبان أحمد شحاتة (17 سنة)، ووليد محمد حمدان عبد الكريم (21 سنة)، وعمرو أحمد محمد قرني (18 سنة)، وجميعهم مقيمون بقرية زاوية سلطان.

تم نقل جثماني الأول والثاني إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، بينما نُقل الجثمان الثالث إلى مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرفات النيابة العامة، كما جرى تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

وقررت النيابة العامة بمركز المنيا ندب الدكتور يوحنا سمير، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثامين.

وعلى الفور أجرى مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على الجثامين، وأفاد في تقريره أن سبب الوفاة نزيف بالمخ إثر ارتطام الرأس بجسم صلب نتيجة الحادث، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة. وبناءً على ذلك صرحت النيابة العامة بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم.