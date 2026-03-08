الصين تحذر من سوء الفهم مع أمريكا قبيل زيارة ترامب

حذر وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأحد، من سوء الفهم بين الصين والولايات المتحدة، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.

وقال وانج، في بكين على هامش اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "إذا أدار البلدان ظهريهما لبعضهما البعض، فسيؤدي ذلك إلى سوء فهم متبادل وسوء تقدير".

وأضاف وانج، في بيان باللغة الإنجليزية، أن "طريق الصراع والمواجهة قد يجر العالم بأسره إلى الهاوية".

وجاء في البيان أن "العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ذات تداعيات عالمية بعيدة المدى".

وأعلن ترامب عن اعتزامه زيارة الصين، والتي تشير التقارير إلى أنها قد تتم في نهاية مارس الجاري، إلا أن بكين لم تؤكد الزيارة حتى الآن.