وزير الخارجية الصيني يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط: حرب لا فائدة منها

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في بكين، إن "هذه حرب لم يكن ينبغي أن تحدث، وهي حرب لا تجلب أي فائدة لأي طرف".

ودعا وزير الخارجية الصيني القوى الكبرى إلى "لعب دور بناء" وإلى وقف فوري للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط.

وانتقد وزير الخارجية الصيني الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بحجة أنه لا يوجد دعم شعبي لتغيير النظام، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد.

وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب في بكين: "السلطة لا تمنح أحدا الحق في التصرف، ويجب ألا يعود العالم إلى "قانون الغاب".

وتدعو الصين إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وكانت الصين، وهي مستورد رئيسي للنفط الإيراني، قد أدانت الهجوم بالفعل ودعت إلى إنهاء العمليات العسكرية وتحقيق الأمن في مضيق هرمز من أجل الاقتصاد العالمي.