علي لاريجاني يتراجع عن إعلانه أسر جنود أمريكيين: سمعت لكنني لم أتأكد

قال علي لاريجاي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، إنه سمع بأنه كان هناك اعتقال وأسر لعدد من الجنود الأمريكيين في إحدى دول المنطقة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، ردًا على سؤال حول مدى تأكده من المعلومة، أنه سمع عن الأسر، مستدركا بأنه «لم يتأكد من المعلومة»، وذلك بحسب ما نقلته قناة «الجزيرة».

وقبل ذلك، قال عبر حسابه على منصة إكس: «لقد وقع عددٌ من الجنود الأمريكيين في الأسر غير أنّهم يروّجون روايةً مضلِّلة تزعم أنّ خمسةً أو ستّةً من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا. ثمّ لا يلبثون، مع مرور الوقت، أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيًّا، تحت ذرائع مختلفة، كحوادثٍ عارضةٍ أو وقائعَ مُختلَقة».

وأضاف: «حين يعتدي العدوّ علينا انطلاقًا من قواعده في المنطقة، فإننا نردّ عليه وسنستمرّ في الردّ؛ فهذا حقّنا المشروع، وهو سياسة ثابتة لا تتغيّر. وعلى دول المنطقة إمّا أن تمنع بنفسها استخدام الولايات المتحدة لأراضيها للاعتداء على إيران، وإمّا فإننا سنقوم نحن بمنع ذلك».

ومنذ السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوم عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات من الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.