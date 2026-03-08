جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية

تبذل أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة بني مزار، التابع لمديرية أمن المنيا، جهودًا مكثفة لضبط متهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بإحدى قرى المركز، إثر خلافات أسرية، قبل أن يلوذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وكانت النيابة العامة بمركز بني مزار، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد كلفت رجال البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل زوجته بقرية المدينة المنورة، وإعداد تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة زوجة هامدة داخل منزلها بقرية المدينة المنورة التابعة لمركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن الزوجة تعرضت للقتل داخل منزلها. وكشفت التحريات الأولية عن تورط زوجها، ويدعى «م.ب» المعروف بـ«بوحة»، في ارتكاب الجريمة.

كما أفادت أقوال الأهالي بأن الضحية تركت خلفها عددًا من الأطفال، من بينهم رضيع، ما أثار حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ومن جانبها قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وضبط المتهم الهارب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.