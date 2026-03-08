الدفاع السعودية: إحباط استهداف الرياض بـ 10 مسيّرات وتدمير أخرى متجهة لحقل شيبة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير مسيّرة شرق الرياض، بالإضافة إلى إحباط محاولات استهداف بست مسيرات على مرتين وإسقاطهم في مدينة الرياض.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية عبر منصة «إكس» فجر الأحد، باعتراض وتدمير مسيرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير 3 مسيّرات أخرى في منطقة شرق الرياض.

وقبل ذلك، أعلنت الدفاع السعودية، عن إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة كانت متجهة نحو الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض.

وأكد في بيان عبر منصة «X» عدم وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بين المدنيين جراء إسقاط الطائرة المسيّرة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأحد، أفادت الدفاع السعودية في عدة بيانات متتالية، عن اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقة شرق الرياض، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرة أخرى في المنطقة ذاتها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى القوات في اعتراض وتدمير 8 مسيّرات عقب دخولها للمجال الجوي للمملكة.



